Российская агрессия не достигла своих целей в Украине, а дала обратный эффект - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что российская агрессия не достигла своих целей в Украине, а дала обратный эффект.

Читайте такжеВторжение РФ создало более националистическую, объединенную и прозападную Украину – ВолкерКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Россия сейчас находится в ситуации, когда она не достигает того, что поставлено перед ней», - сказал Волкер.

«Россия хочет найти способ создать такую интервенцию, которая завершится тем, что Украина станет пророссийской, вернется в сферу влияния России, но захват территорий Украины на самом деле дал обратный эффект - сделал Украину более объединенной, более националистической, более ориентированной на Запад, чем раньше, даже антироссийской. Россия этого не хотела иметь, когда это начиналось», - добавил он.