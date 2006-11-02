Харьковскую ”тройку” помирят на Банковой

Председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ, председатель областного совета Василий САЛЫГИН и городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН приглашены в Секретариат Президента Украины для обсуждения отношений ветвей власти в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА 1 ноября в Харькове, где он сопровождал Президента Виктора ЮЩЕНКО во время поездки.

Комментируя сообщение в прессе о том, что Секретариат якобы предлагал А.АВАКОВУ добровольно уйти в отставку, В.БАЛОГА отметил, что Секретариат Президента занимается консолидацией харьковской власти. Он сообщил, что прошли переговоры с руководителями Харьковского областного и городского советов, и диалог будет продолжен 2 ноября в Секретариате Президента, куда они приглашены.

“Ведем переговоры с руководителями областного совета, мэрии, председателем облгосадминистрации. Завтра (2 ноября – УНИАН) встречаемся у нас в кабинете со всей властью Харьковской области. Консолидацией занимаемся”, - сказал В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА также опроверг сообщение некоторых СМИ о том, что Секретариат предлагал А.АВАКОВУ добровольно уйти с должности. “Опровергаю информацию... Никаких предложений АВАКОВУ уйти в отставку не было”, - заявил В.БАЛОГА.