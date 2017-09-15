Языковые положения нового закона об образовании не нарушают права нацменьшинств - МОН

Языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили беспокойство относительно нового закона.

Министр подчеркнула, что инициатива об обращении к Совету Европы относительно анализа образовательного закона в части языков национальных меньшинств поступила от самой организации. "Нам предложил это представитель Совета Европы сегодня официально", - сказала Гриневич.

"Потому что мы провели, конечно, наши исследования, и Министерство иностранных дел, и Министерство образования и науки, мы пересмотрели и Европейскую хартию языков меньшинств, которую мы ратифицировали. Мы пересмотрели также Международную конвенцию национальных меньшинств, и мы убеждены, что мы ее не нарушаем этой статье (7-я статья закона об образовании в Украине относительно языка образования - УНИАН)", - заявила Гриневич.

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По словам министра, Украина готова передать 7-м статью на рассмотрение Совета Европы.

"Единственное, о чем я попросила представителя Совета Европы - чтобы мы имели возможность провести открытые консультации, чтобы, опять же, мы могли дать разъяснения, поскольку по закону об образовании будет еще целый ряд подзаконных актов, которые детализируют языковую статью, и со стороны Совета Европы нам было обещано, что этот процесс будет необыкновенно открытый, что эксперты Совета Европы выслушают всех, и лишь после этого будет сделан вывод", - сказала Гриневич.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», который предусматривает введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу со следующего года. Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственном языке соответствующего национального меньшинства.

Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком. МИД ряда стран выразили обеспокоенность нормами закона относительно языка обучения представителей нацменьшинств в Украине. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании. Болгария, Венгрия, Румыния и Греция решили обратиться через новый закон в Совет Европы и ОБСЕ.