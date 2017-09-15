Ни в одной из недовольных стран нет украинской школы: в МОН ответили на критику закона об образовании

15:41, 15 сентября 2017
Политика
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Министр подчеркнула, что в законе речь идет об обучении украинского языка как предмета или изучение нескольких предметов на украинском языке.

Она подчеркнула, что практика, которую Минобразования хочет ввести новым украинским законом об образовании, вполне соответствует современной европейской практике / Фото УНИАН

В странах, которые обеспокоены новым законом об образовании в Украине в части языков обучения представителей национальных меньшинств, нет школ с изучением всех предметов на украинском языке. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона об образовании.

"Сегодня частью моей презентации перед послами стала презентация того, каким образом обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах", - рассказала министр.

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"И мы выявили, что ни в одной из стран нет школы с обучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или изучении нескольких предметов на украинском языке", - сказала Гриневич.

В то же время она заявила, что практика, которую Минобразования хочет ввести новым украинским законом об образовании, вполне соответствует современной европейской практике.

Сегодня в помещении Министерства иностранных дел Украины Гриневич проводила консультации с послами и дипломатическими представителями 11 стран. В частности, присутствовали дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси и других стран. Также на встречу пришли представители международных организаций.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД ряда стран выразили обеспокоенность нормами закона о языке обучения представителей нацменьшинств в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании.

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция решили обратиться из-за нового закона в Совет Европы и ОБСЕ.

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Теги: #украинский язык#МОН#закон об образовании#Гриневич о законе об образовании#положения закона об образовании