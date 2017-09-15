Ни в одной из недовольных стран нет украинской школы: в МОН ответили на критику закона об образовании

В странах, которые обеспокоены новым законом об образовании в Украине в части языков обучения представителей национальных меньшинств, нет школ с изучением всех предметов на украинском языке. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона об образовании.

"Сегодня частью моей презентации перед послами стала презентация того, каким образом обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах", - рассказала министр.

Читайте такжеВенгрия пожаловалась в ОБСЕ, ООН и ЕС из-за украинского закона об образовании

"И мы выявили, что ни в одной из стран нет школы с обучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или изучении нескольких предметов на украинском языке", - сказала Гриневич.

В то же время она заявила, что практика, которую Минобразования хочет ввести новым украинским законом об образовании, вполне соответствует современной европейской практике.

Сегодня в помещении Министерства иностранных дел Украины Гриневич проводила консультации с послами и дипломатическими представителями 11 стран. В частности, присутствовали дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси и других стран. Также на встречу пришли представители международных организаций.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД ряда стран выразили обеспокоенность нормами закона о языке обучения представителей нацменьшинств в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании.

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция решили обратиться из-за нового закона в Совет Европы и ОБСЕ.