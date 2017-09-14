Ряд европейских стран обратится в Совет Европы и ОБСЕ из-за нового закона об образовании в Украине

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция обратятся в Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за нового закона об образовании в Украине.

Читайте такжеСкандал вокруг закона об образовании: МИД обсудит реформу с послами Евросоюзаб этом заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, сообщает БГНЕС.

"Несомненно, мы волнуемся и не случайно имеем общую инициативу с коллегами из европейских стран, на (меньшинства) которых в итоге повлияет этот закон. И сегодня министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии подписано письмо министру иностранных дел Украины, в котором мы предупреждаем о том, что этот закон не должен влиять на права меньшинств и (возможность) обучения на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", - заявила Захариева.

Также она сказала, что согласно уверениям украинской стороны, новый закон об образовании "направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков".

Захариева подчеркнула, что в минувшую пятницу она провела беседу с украинским послом, а также затем произошло еще несколько встреч и бесед на разном уровне, во время которых украинская сторона давала гарантии, что новый закон не повлияет на изучение болгарского языка в школах.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон «Об образовании», который предусматривает введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В МИД Польши ожидают, что Украина будет соблюдать обязательства, данные Варшаве, об изучении польским нацменьшинством родного языка. В заявлении говорится, что "МИД Польши будет внимательно наблюдать за процессом внедрения закона и осуществит все необходимые шаги по обеспечению полякам в Украине доступа к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет соблюдать обязательства консультаций с нами по поводу возможных нормативных актов в контексте употребления языков нацменьшинств".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Павлу Климкину и министру образования Украины Лилии Гриневич провести встречу с послами Евросоюза в Украине и разъяснить им детали нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.