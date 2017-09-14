Из-за украинского закона об образовании Россия может пойти на военное обострение - политтехнолог

Кремль может предпринять меры "для защиты русскоязычного населения" из-за принятого Верховной Радой закона об образовании. Об этом в интервью ТСН.uа заявил российский политтехнолог Станислав Белковский.

"Это может быть военное обострение, в том числе в виде похода на Мариуполь, похищения людей и прочего", - сказал он.

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При этом, по мнению Белковского, полномасштабной войны со стороны России все равно не будет.

"Путин абсолютно комфортно чувствует себя в рамках логики гибридной войны, он нашел себя в ней. И он будет продолжать действовать методами гибридной войны не только здесь, в Украине, но и на разных направлениях настолько, насколько он сочтет это целесообразным. Поскольку по натуре он отнюдь не авантюрист", - считает политтехнолог.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2017 Верховная Рада приняла закон «Об образовании», который предусматривает введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

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В МИД Польши ожидают, что Украина будет соблюдать обязательства, данные Варшаве, об изучении польским нацменьшинством родного языка. В заявлении говорится, что "МИД Польши будет внимательно наблюдать за процессом внедрения закона и предпримет все необходимые шаги по обеспечению полякам в Украине доступа к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет соблюдать обязательства консультаций с нами относительно возможных нормативных актов в контексте употребление языков нацменьшинств".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и министру образования Украины Лилии Гриневич провести встречу с послами Европейского Союза в Украине и разъяснить им детали нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств .