Пограничники заявили о заминировании пункта пропуска, где находится Саакашвили

На украинско-польской границе в пункте пропуска «Шегини» проводится проверка сообщения о заминировании.

Как сообщил пресс-офицер Главного управления ГСЧС во Львовской области, сегодня в 18.10 на номер «101» поступило анонимное сообщение о заминировании пограничного пункта пропуска «Шегини».

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Он отметил, что подразделения спасателей, взрывотехников, полиции и медики уже прибыли на место, начато обследование территории пункта пропуска.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Грузии Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля.

Поезд «Интерсити», которым пытались отправиться в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован в польском Перемышле. В поезде объявили, что в нем есть лицо, которое не имеет права на въезд в Украину.

Саакашвили заявил журналистам, что нет никаких легальных оснований задерживать поезд.

Он возмутился тем, что украинская власть захватила в заложники пассажиров поезда на польской территории.

Саакашвили подчеркнул, что он не имеет запретов или ограничений в перемещении на территории Евросоюза. «Укрзализныця» не относится к числу органов, учреждений, организаций, которые выполняют поручения относительно запрета на въезд.

Кроме того, Саакашвили напомнил, что нарушается статья 351 Уголовного кодекса Украины - препятствование деятельности народных депутатов, которые находятся вместе с ним.

Затем политик заявил о намерении снова пересесть в автобус, чтобы отправиться в пункт пропуска «Краковец», где попытаться пересечь границу и попасть в Украину.

Однако затем было принято решение отправиться в пункт пропуска «Шегини», где также есть пеший переход.

Ранее сегодня в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.