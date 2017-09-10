Саакашвили пересек границу с польской стороны и остается в нейтральной зоне (фото)

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили пересек украинско-польскую границу с польской стороны, пройдя таможенно-паспортный контроль только на польской стороне в пункте пропуска «Медика».

Читайте такжеПольские пограничники таки пропустили Саакашвили в УкраинуОб этом сообщила руководитель пресс-службы «Движения новых сил» Марьяна Почтар.

Она отметила, что после прохождения контроля с польской стороны автобус, в котором находится Саакашвили с семьей, лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко и группой народных депутатов, остановился в нейтральной зоне на границе. С украинской стороны пункт пропуска «Шегини» въезд автобусу перекрыли шлагбаумом.

Сейчас автобус остается в нейтральной зоне, еще один автобус с журналистами и народными депутатами, который следовал за автобусом с Саакашвили, остановили перед въездом на польский пункт пропуска «Медика», где он сейчас и находится.

Кроме того, сейчас также закрыт пеший переход пунктов пропуска «Медика» - «Шегини».

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Кроме этого, как сообщает пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, на украинской стороне ПП "Шегини" автобус встретил "спецназ в бронежилетах", а пограничники сообщили, что "согласно информации оперативного дежурного СБУ во Львовской области, "переход "Шегини" заминирован".