В ожидании "пришествия" Саакашвили: политик после пресс-конференции в Перемышле поедет с журналистами на границу

Из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михеила Саакашвили в Украину. Сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними. Об этом сообщает "Украинская правда".

Автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили должен дать пресс-конференцию. Кроме украинских СМИ, присутствуют также иностранные – BBC-Украина, AP, AFP, Франквуртер, также зарегистрированы журналисты грузинского телеканала Рустави. В общем до 10 человек. Часть журналистов ждет Саакашвили в Перемышле.

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По словам помощников Саакашвили, политик присоединится к журналистам, и в этом автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.

Сегодня ночью Саакашвили на своей странице в Facebook сообщил, что уже находится в польском городе Ряшеве (Жешуве, или Ржешеве).

В Краковце к вечеру приехала еще колонна Штаба блокады торговли с оккупантами и ветеранов батальона "Донбасс".

Как сообщал УНИАН, к пункту пропуска «Краковец» на украинско-польской границе ожидается прибытие экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого президент лишил гражданства Украины. Возле пункта пропуска собрались около 200 сторонников Саакашвили, чтобы завтра встретить его.

Они заявили, что до Краковца завели несколько десятков «титушок» и ожидают провокации. Полиция возле пункта пропуска работает в усиленном режиме.