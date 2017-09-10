Автобус с Саакашвили уже на границе: заехал за шлагбаум пункта пропуска и проходит таможенный контроль

Автобус с народными депутатами и экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили уже прибыл в пункт пропуска и заехал за шлагбаум, приблизившись к пункту пропуска «Шегини».

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Кроме того сообщается, что автобус с Саакашвили уже проходит таможенный контроль на польском посту.

Как сообщал УНИАН ранее, лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявлял о намерении снова пересесть на автобус для поездки на пункт пропуска «Краковец», чтобы попытаться пересечь границу и попасть в Украину.

Позже стало известно, что Саакашвили попытается пересечь границу в пункте пропуска «Шегини». Это пункт пропуска является ближайшим к железнодорожной станции Перемышль.