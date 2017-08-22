Ленин vs декоммунизация: в сети рассказали, как "недобитый вождь" нашел спасение в образе митрополита (фото)

В сети все чаще появляется информация об использовании остатков от постаментов "вождю" для построения других мемориалов.

Чаще всего остаются постаменты, плиты, на которых стояли памятники, и которые были свалены в последнее время. Однако пользователи социальных сетей заметили, что в увековечении памяти выдающихся украинских деятелей архитекторы не гнушаются и "лицом" Ленина.

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Так в Житомире возле Свято-Михайловского собора недавно открыли памятник Ивану Огиенко (Митрополита Илариона) − украинскому ученому, политическому, общественному и церковному деятелю, лингвисту, переводчику, историку церкви, пишет Styler.

Соорудили его архитектор Валерий Головатенко, и народный художник Украины скульптор Василий Фещенко. Однако пользователи заметили необычайную схожесть черт лица Огиенко с типичными памятниками Ильичу.