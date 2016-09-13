Турчинов рассказал, как во время революции "с дракой вырывал" из толпы регионалов, которых хотели "повесить на Майдане"

Об этом он заявил в интервью УНИАН, отмечая, что "с дракой" их отбивал, чтобы спасти тогдашний созыв Рады.

"Сейчас многие забыли, каким был парламент того времени. Буквально за неделю до моего назначения, в парламенте было циничное, жесткое большинство, готовое принимать любые диктаторские законы, готовое выполнять любые команды Януковича и его ближайшего окружения, готовое голосовать за арест всей верхушки оппозиции", - вспоминает политик.

По словам Турчинова, в основе этого большинства была Партия регионов, формировавшаяся фактически одним человеком – Януковичем, с другой стороны - исключительно пророссийские коммунисты.

"Таких депутатов была большая часть парламента. А на улицах Киева – люди, требующие ответственности за пролитую режимом Януковича кровь, люди, готовые растерзать как коммунистов, так и регионалов. Но, несмотря на это, необходимо было создать новое большинство, заставить парламент работать. И это была самая главная и сложная задача", - заявил секретать СНБО.

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Он рассказал, что коммунисты и регионалы могли просто разбежаться, испугавшись, например, попыток захвата Верховной Рады, когда бросали камни, били окна. Но, если бы тогда большинство разбежалось, продолжил Турчинов, парламент не смог бы функционировать и в стране не осталось бы никакой легитимной власти.

"Я раньше никогда об этом не рассказывал, но было несколько случаев, когда мне в кабинет звонили с улицы с сообщением, что толпа людей возле парламента схватила депутата-регионала и тащит вниз по Грушевского, чтобы "повесить на Майдане", - вспоминает секретарь СНБО.

Он рассказал, что это были достаточно известные люди, по крайней мере, узнаваемые.

"И я выскакивал со своими помощниками и буквально в драке вырывал их, чтобы не допустить самосуда и удержать голосующий парламент. А, представьте, если бы кто-то в такой ситуации погиб? Украинский парламент просто бы перестал работать. Я, может, излишне жестко, но откровенно говорил со своими вчерашними оппонентами: что, если они будут голосовать законы, которые нужны Украине, я их на "растерзание" не отдам", - отметил Турчинов.

По его словам тогда приходилось использовать разные методы "воздействия", чтобы обеспечить голосования в условиях, когда над страной нависла смертельная угроза. Также он добавил, что парламент начал тогда работать весьма эффективно.

"У меня просто не было другого выбора. Если бы я начал рассусоливать, кого-то упрашивать, не ужесточая свою позицию, то не удержал бы ситуацию. Это – с одной стороны. С другой стороны, я вынужден был и где-то блефовать. Ведь у меня парламент был абсолютно незащищенным. Два месяца подряд Раду, по моей просьбе, как бывшего начальника Штаба Майдана, охраняла одна из сотен Самообороны Майдана", - рассказал Турчинов.