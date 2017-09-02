Вступил в силу указ о введении биометрического контроля на украинской границе для иностранцев

Указ Президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».

Текст документа обнародован в газете "Урядовый курьер" №163 (6032) от 2 сентября.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Согласно документу, с целью обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мероприятий по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

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Согласно указу, Кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Россию.

Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопросы: о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину; об осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Указом установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.