МИД Беларуси ответил на критику из Киева о "партнерстве только на словах"

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали "непартнерским" заявление заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль после просьбы украинских дипломатов о предоставлении помощи в поисках пропавшего 19-летнего украинца Павла Гриба, который поехал в Гомель и не вернулся домой.

Об этом говорится в заявлении начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, размещенном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

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"С 29 августа по запросу Посольства Украины правоохранительные органы Беларуси – Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет – на всей территории нашей страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне", - сообщил Мирончик.

"Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам – и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил. Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую. Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи" - заявил Мирончик.

"Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника Посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который был вызван в МИД нашей страны 31 августа", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому".

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

СМИ писали, что Павел Гриб может содержаться в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ.

31 августа Беларусь подтвердила пропажу 19-летнего сына украинского активиста на ее территории.