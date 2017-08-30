МИД: Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому".

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"На самом деле по Беларуси, мне кажется гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду например того, что Беларусь - это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО. И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси", - заявила Зеркаль.

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"На мой взгляд это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Беларусь, на словах, ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - отметила дипломат.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании пропавшего 19-летнего украинца под стражей в спецучреждениях в этой стране.

"В случае его содержания в спецучреждениях на территории Российской Федерации, мы ожидаем скорейшего сообщения о месте содержания, причинах задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией", - подчеркнул официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

СМИ писали, что Павел Гриб может содержаться в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ.