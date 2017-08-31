Беларусь подтвердила пропажу 19-летнего сына украинского активиста на ее территории

Гражданин Украины Павел Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа.

Об этом сообщил изданию БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

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"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", - сказал Бычковский.

Отмечается, что официальный ответ Госпогранкомитета Беларуси направлен Госпогранслужбе Украины.

В комментарии Радио Свобода Бычковский также добавил, что по состоянию на сегодняшний день факт выезда Павла Гриба с территории Беларуси Госпогранкомитетом не зафиксирован.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании пропавшего 19-летнего украинца под стражей в спецучреждениях в этой стране.

"В случае его содержания в спецучреждениях на территории Российской Федерации, мы ожидаем скорейшего сообщения о месте содержания, причинах задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией", - подчеркнул официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

СМИ писали, что Павел Гриб может содержаться в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ.