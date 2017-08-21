В Минске началась встреча спецпредставителя США и "серого кардинала" Кремля по Донбассу

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер начал переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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Это первые переговоры между кураторами украинского направления в Кремле и в новой президентской администрации США. Представитель Вашингтона уже посещал Киев и прифронтовые города Украины в начале июля.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, курирующим ведение переговоров по ситуации в Украине.

23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности, посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а «горячая война».

При администрации бывшего президента США Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд.