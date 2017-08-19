Спецпредставитель США Волкер посетит Украину, Беларусь и Литву

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер 21-23 августа посетит Украину, Беларусь и Литву.

Соответствующую информацию обнародовал Государственный департамент США.

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"Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер 21 августа отправится в Минск, где встретится с представителями правительства России, чтобы обсудить российско-украинские отношения. Затем он посетит Вильнюс (Литва) для проведения встреч с высокопоставленными лицами с целью обсуждения дальнейших действий в Украине", - говорится в сообщении.

В Госдепе также отметили, что 23 августа Волкер приедет в Киев, где "присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с украинскими высокопоставленными лицами, чтобы обсудить следующие шаги в дипломатических переговорах с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, который курирует ведение переговоров по ситуации в Украине.

23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности, посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а "горячая война".

6 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Волкер в ближайшее время проведет встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.