Суд арестовал землю и расположенную на ней недвижимость "вертолетной площадки Януковича" - Луценко

Апелляционный суд города Киева по представлению Генеральной прокуратуры вынес решение о наложении ареста на земельные участки площадью более 2 га и расположенные на них объекты недвижимости так называемой "вертолетной площадки Януковича".

Как сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, решением также запрещено пользоваться, распоряжаться и отчуждать указанные участки.

Он добавил, что "имущество передано на ответственное хранение государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов ".

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook отметила, что соответствующее решение суд вынес 3 августа. Она добавила, что на этих земельных участках расположено более 5 объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу: г. Киев, Парковая дорога, владельцем которого является ООО "Амадеус Ко".

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"В соответствии со ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса Украины, судом определен порядок хранения вещественного доказательства путем передачи для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания, поддержания указанного имущества в надлежащем состоянии и оперативного управления - государственному предприятию" Финансирование инфраструктурных проектов ", - объяснила Сарган.

Она также напомнила, что Верховным судом Украины 28 февраля 2017 было удовлетворено заявление ГПУ и отменены незаконные судебные решения, которыми безосновательно, без заключений органов Государственной фискальной службы Украины из Государственного бюджета Украины в пользу общества с ограниченной ответственностью "Амадеус Ко" было взыскано более 66 млн грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Вышеуказанная сумма бюджетного возмещения была сформирована в налоговой декларации общества с ограниченной ответственностью "Амадеус Ко" за полученные им от ряда коммерческих структур услуги по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры под конгрессово-выставочный центр на ул. Парковая дорога в Печерском районе г. Киев (так называемая вертолетная площадка)", - добавила Сарган.