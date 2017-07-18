Блокировка российских сайтов: Украина направила в СЕ официальную позицию

Совет Европы опубликовал официальную позицию Украины по блокированию российских ресурсов в Интернете. Письмо украинской делегации при Совете Европы обнародовано на сайте СЕ. В нем обосновывается позиция украинской стороны по поводу запрета российских ресурсов в сети.

"Указ президента о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по расширению экономических санкций против российских компаний и запрету российских Интернет-ресурсов, и в том числе социальных сетей, был принят исключительно в целях обеспечения национальной безопасности Украины и защиты права украинских граждан на свободу слова и тайну переписки", - говорится в письме.

"Агрессия Российской Федерации и проблемы, с которыми сталкивается Украина в отношении территориальной целостности, требуют соответствующих мер. Такие ресурсы, как «Яндекс», «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники», в течение долгого времени использовались российскими разведывательными службами как инструменты в так называемой гибридной войне", - заявляет украинская сторона.

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"Учитывая политику цензуры, массового слежения и неспособности соблюдать свободу слова и СМИ в России, ее разведывательные службы используют частную переписку и другую конфиденциальную информацию российских Интернет-пользователей с целью манипулирования общественным мнением с помощью дезинформации, пропаганды и информационных атак", - отмечается в письме.

По этой причине объясняется, что принятое украинской властью решение является адекватным в ответ на угрозы информационной безопасности государства и украинских граждан.

Также сказано, что Украина снова заверяет в настроенности выполнять международные обязательства, и в частности относительно верховенства права, демократических принципов свободы слова и мнения.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, предусматривающий, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям. Документ, который предписывает блокирование ряда ресурсов украинскими интернет-провайдерами, вступил в силу 17 мая.