У Порошенко признали невозможность блокирования российских соцсетей на 100%

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявляет, что на 100% заблокировать российские социальные сети невозможно, но необходимо создавать барьеры для входа в сеть и уменьшать их украинскую аудиторию, что ограничит возможность сбора данных российскими спецслужбами.

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Об этом Шимкив сказал во время круглого стола в "Украинском институте будущего" в Киеве.

«Я думаю, что СБУ и СНБО значительно больше могут рассказать о том, как сформирован батальон «Сомали», как использовалась «ВКонтакте» для пропаганды всех событий, которые происходили в Крыму...СБУ имело довольно много документов, и это обсуждалось. Если говорить о социальных сетях – вот мы имеем конкретный факт использования социальных сетей с целью психоанализа, психомоделирования», - отметил он.

«Три месяца назад действительно были разные совещания, обсуждалось, что можно, что нельзя. Я был приятно удивлен тому, что указ появился. По технологичности – мы должны понять одну простую вещь: действительно, ничего на 100% запретить невозможно, и это факт, который всем известен», - подчеркнул заместитель главы АП.

В то же время он подчеркнул, главное – это создать барьер для входа в социальную сеть.

«Системы блокировки существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns, тоже очень просто и примитивно... есть вопросы анализа трафика – это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение пакетного анализа, здесь появляются все эти тезисы про миллионы и миллиарды. Пакетный анализ действительно сложный, но поверьте, мы можем сегодня отсечь 60% аудитории "ВКонтакте" с помощью url, dns и управления трафиком», - заявил Шимкив.

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«Надо понимать, что VPN и TOR убирают много ваших данных, в том числе геолокацию, и это ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами, это факт», - отметил он.

Шимкив сказал, что уже сегодня в соцсети "ВКонтакте" наблюдается отток пользователей. «Для нас важно уменьшение объема аудитории», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете и запрета использования программы 1С поручено отработать Кабинету министров и СБУ при участии Нацбанка. 17 мая указ президента вступил в силу.