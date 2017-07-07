Украина и Нидерланды подписали соглашение о расследовании и наказании в рамках дела MH17

Украина и Нидерланды подписали соглашение с целью создания правовых оснований для привлечения к ответственности судом Нидерландов лиц, причастных к поражению самолета Boeing 777 (рейс MH17) в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВиновные в трагедии МН17 будут отвечать перед судом Нидерландов«Буквально несколько минут тому назад в соответствии с предоставленными мне Президентом Украины полномочиями подписал Соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды, которое обеспечит расследование и наказание террористов, причастных к сбитию пассажирского Боинга рейса МН17», - заявил Петренко.

Министр отметил, что в соответствии с соглашением преследование лиц, виновных в катастрофе, будет осуществляться в рамках национальной судебной системы Нидерландов. По его убеждению, такой шаг позволит сконцентрировать следственные действия в рамках правосудия одной страны.

«Это не преступление против австралийцев, голландцев или представителей других стран. Это преступление против всего человечества. И мы должны сделать все возможное, чтобы причастные к гибели почти 300 человек не смогли избежать ответственности», - добавил он.

«Я призываю представителей всех государств оказывать необходимую поддержку и содействие для осуществления расследования и привлечения к ответственности виновных лиц, как это предусмотрено резолюцией Совета безопасности ООН», - заявил Петренко.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Голландии 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. С Украиной будет подписано отдельное соглашение.

В Совете Федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах относительно атаки на MH17 «не будет легитимным».