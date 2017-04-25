В СБУ прокомментировали причастность "Хмурого" к перевозке "Бука", из которого террористы сбили малайзийский Boeing

Руководитель Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявляет, что личность под позывным "Хмурый" неоднократно фигурировала в перехваченных телефонных разговорах относительно перевозки комплекса "Бук", которым был сбит малайзийский "Боинг" (рейс МН17), но не подтвердил, является ли он российским офицером в отставке Сергеем Дубинским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткачук сказал сегодня на брифинге.

«Наша служба с 2014 года работает в рамках международного расследования о сбитии малайзийского «Боинг» рейса МН17», - отметил он.

«Вся информация, которая была получена согласно действующего украинского законодательства, эта информация и доказательства были предоставлены международной следственной группе и, в том числе, я могу это подтвердить, что личность с позывным «Хмурый» фигурировала во многих перехваченных переговорах террористов, которые касались именно доставки в Украину средств поражения, в том числе установки «Бук». Более подробно я не могу говорить, потому что это материалы расследования», - добавил Ткачук.

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Как известно, ранее российская "Новая газета" сообщила, что ветеран войны в Афганистане, главарь так называемой «самообороны Запорожья» Сергей Тиунов узнал на записях СБУ голос своего сослуживца, русского офицера в отставке Сергея Дубинского, вероятно, причастного к катастрофе малайзийского самолета в небе над Донбассом летом 2014 года.

Переговоры проводились между руководителем так называемой «военной разведки «ДНР» с позывным "Хмурый", которым, вероятно, является Дубинский, и другим боевиком "ДНР" по прозвищу "Бурят". В материалах международной следственной группы "Хмурый" фигурирует как ответственный за перемещение "Бука" от российской границы оккупированной территории Донетчины.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.