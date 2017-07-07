В российском Совфеде объявили, что суд в Нидерландах по катастрофе MH17 "не будет легитимным"

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что суд по делу об атаке на малайзийский самолет Boeing в Донецкой области в июле 2014 года «не будет легитимным» через включение Украины к следственной группе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Главный вопрос - участие в ССГ (совместной следственной группе) Украины. Это явно заинтересованная сторона, которая могла быть причастна к совершению преступления и которая в силу этого по определению не имеет права участвовать в следственных действиях. Включение в ССГ Украины заведомо лишило совместную следственную группу какой бы то ни было легитимности», - завил Косачев.

«И в этом смысле не важно, где состоится суд. Он тоже не будет легитимным», - добавил он.

По словам Косачева, вызывает вопросы и остальной состав следственной группы.

«В группу входят, как известно, пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. По Малайзии и Нидерландам вопросов нет, они главные пострадавшие. По Австралии и Бельгии вопросов больше, они олицетворяют позицию «коллективного Запада» по конфликту на «юго-востоке» Украины, где виновником всех бед огульно и безапелляционно объявлена Россия», - считает он.

Также он отметил, что «вот уже» США поддержали решение Совместной следственной группы о проведении в Нидерландах судебного процесса по делу MH17.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 г. отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских сепаратистов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а заключения следователей назвали "предварительным".

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, подтверждающее, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал, и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. С Украиной будет подписано отдельное соглашение.