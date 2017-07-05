Посол Украины в Нидерландах предположил, что суд по МН17 начнется в ближайшие месяцы

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов не исключает, что судебные слушания по делу о сбитом над Донбассом авиарейсе МН17 будут начаты в течение ближайших месяцев. Об этом он сказал в интервью УНИАН, передает собственный корреспондент.

Читайте такжеПорошенко: Киев максимально поможет Гааге для наказания виновных в трагедии МН17«Сейчас совместная группа по расследованию завершает подготовку доказательной базы с целью предъявления обвинения. В данном случае принципиальную важность будет иметь качество материалов, которые прокуратура Нидерландов представит на рассмотрение суда. В то же время, есть основания надеяться, еще это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев», - сказал Ченцов.

Говоря о связи между будущими производствами в голландском суде по делу МН17 с иском Украины в Международный cуд ООН к РФ, украинский посол отметил, что эти судебные процессы "тематически" связаны между собой.

«Однако в первом случае речь идет о преследовании физических лиц, причастных к сбитию МН17, а во втором - ответственность РФ как государства за нарушение своих обязательств в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма. Как известно, сбитие МН17 квалифицировано правоохранительными органами Украины как теракт», - отметил Ченцов.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. С Украиной будет подписано отдельное соглашение.

Полную версию интервью посла Украины в Нидерландах читайте на УНИАН.