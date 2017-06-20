РосСМИ тиражируют фейки об украинском безвизе (видео)

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу, но российские СМИ манипулируют тем, что Польша якобы неохотно принимает украинцев, а на жителей оккупированного Крыма и Донбасса безвиз не распространяется, говорится в сюжете Крым.Реалии.

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Так РИА Новости сообщило, что Польша якобы неохотно пропускает украинцев через свою границу после отмены виз. Но на самом деле ничего подобного не происходило.

В свою очередь, российский "Взгляд" опубликовал статью "Порошенко лишил жителей Донбасса ввозможности ездить в ЕС без виз". Российский "Росбалт", украинские "Вести" и "Корреспондент" тоже использовали подобные манипулятивные заголовки в своих новостях.

Как сообщал УНИАН, с начала введения безвизовых путешествий в пересечении границы было отказано 26 гражданам Украины.