Глава МИД Испании: безвиз – это доказательство сближения Украины и ЕС

13:05, 12 июня 2017
Политика
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Глава МИД Испании Альфонсо Дастис поздравил украинцев с введением безвиза с ЕС.

Альфонсо Дастис / фото @AlfonsoDastisQ

Безвизовый режим - это доказательство сближения Украины и Европейского союза.

Об этом в Твиттере в понедельник написал глава МИД Испании Альфонсо Дастис.

"Отныне граждане Украины не нуждаются в визах для въезда в ЕС. Это доказательство сближения Украины и ЕС", - написал он.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

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