Глава МИД Испании: безвиз – это доказательство сближения Украины и ЕС
13:05, 12 июня 2017Политика
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Глава МИД Испании Альфонсо Дастис поздравил украинцев с введением безвиза с ЕС.
Альфонсо Дастис поздравил Украину с безвізом с ЕС / фото @AlfonsoDastisQ
Безвизовый режим - это доказательство сближения Украины и Европейского союза.
Об этом в Твиттере в понедельник написал глава МИД Испании Альфонсо Дастис.
"Отныне граждане Украины не нуждаются в визах для въезда в ЕС. Это доказательство сближения Украины и ЕС", - написал он.
A partir de ahora los ciudadanos ucranianos no necesitan visado para entrar en la UE. Una prueba más del acercamiento de #Ucrania a la Unión— Alfonso Dastis (@AlfonsoDastisQ) June 12, 2017
Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.
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