Глава МИД Испании: безвиз – это доказательство сближения Украины и ЕС

Безвизовый режим - это доказательство сближения Украины и Европейского союза.

Об этом в Твиттере в понедельник написал глава МИД Испании Альфонсо Дастис.

"Отныне граждане Украины не нуждаются в визах для въезда в ЕС. Это доказательство сближения Украины и ЕС", - написал он.

A partir de ahora los ciudadanos ucranianos no necesitan visado para entrar en la UE. Una prueba más del acercamiento de #Ucrania a la Unión — Alfonso Dastis (@AlfonsoDastisQ) June 12, 2017

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.