Суд отказал в зачислении 100 миллионов гривень залога Насирова в госбюджет

Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства обвинения о зачислении в государственный бюджет 100 млн грн залога, внесенного за отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Читайте такжеНасиров нарушил условия меры пресечения, не сдав свой британский паспорт – прокурорКак передает корреспондент УНИАН, такое решение огласила судья Светлана Кушнир.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - говорится в резолютивной части решения суда.

Также судья добавила, что данное решение окончательное и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали взыскание залога Насирова в размере 100 млн грн в пользу государства за невыполнение им условий меры пресечения.

Прокуратура утверждала, что Насиров нарушил условия меры пресечения, не сдав два своих паспорта - паспорт гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Великобритании. Адвокаты заявляли, что заграничный паспорт, который Насиров не сдал, является недействительным, а паспорта гражданина Великобритании у него нет.

Справка УНИАН. 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца, до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, однако ему отказывали. 31 мая Насиров заявил, что использует «все конституционные методы» для выезда на лечение в США.