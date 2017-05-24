САП планирует к середине июня завершить расследование по делу Насирова

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что до середины июня планируется объявить о завершении расследования в отношении отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом Холодницкий сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Оно (расследование) близится к своему логическому завершению. В связи с определенными ситуациями мы вынуждены были назначить медицинскую экспертизу, поскольку были определенные вопросы в отношении здоровья», - сказал он.

«Как я и говорил, планируем до конца месяца, максимум до середины июня, это производство если не направить в суд, то объявить о его завершении, и дать стороне защиты возможность для ознакомления с материалами», - сказал Холодницкий.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во исполнение поручения прокурора САП вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно - в отсутствие надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб в размере около 2 млрд грн.

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Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил ему меру пресечения еще на два месяца, до 26 июня.