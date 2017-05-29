НАБУ заблокировало выезд Насирова на бесплатное лечение в США - СМИ

Руководитель фискальной службы Роман Насиров просит детективов Национального антикоррупционного бюро вернуть ему заграничный паспорт. Он предоставил следствию документы, которые подтверждают настоятельную необходимость выезда за границу на лечение, говорится в сюжете ТСН.

Страной, где должны предоставить медицинские услуги, Насиров назвал США. Копию соответствующего ходатайства из собственных источников получили журналисты ТСН. В документе чиновник подчеркивает необходимость послеоперационного лечения – хирургическое вмешательство он уже перенес в Киеве. Журналисты также получили копию приглашения из Национального института диабета США – там готовы лечить украинца за счет американского бюджета.

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"Лечение финансируется из бюджета Департамента здравоохранения США. Клиника хотела бы ежегодно осматривать пациента с целью контроля за его состоянием в течение ближайших 5 лет. Участие в исследовании для пациента бесплатно", - говорится в этом документе.

Взять комментарий у самого Насирова журналистам не удалось – на телефонные звонки он не отвечал, а по месту жительства съемочную группу не впустили в помещение. Несколько прояснить ситуацию согласился хирург Александр Ларин, который делал Насирову операцию. Врач подтверждает, что главный фискал действительно нуждается в дальнейшей терапии.

"У нас отсутствует один фармпрепарат, йод 123 – 122 йод есть, а 123 нет. Есть соответствующие трудности по выполнению протокола. Была предложена клиника в Марселе, в Израиле, в США. Мы направили обращение и выписки из истории болезни с кодом оперативного вмешательства. И первыми, кто дал добро и приглашение на лечение – были США", - пояснил медик.

Улучшать реноме Насирова прошлой неделе брался главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, именно руководитель ГФСУ сдал своих бывших подчиненных, благодаря чему удалось организовать громкое задержание более двух десятков фискалов. Однако детективы НАБУ пока непреклонны: они уже дважды отказали Насирову в выезде на лечение, хотя официально эту информацию не комментируют.