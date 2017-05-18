Порошенко назвал репрессии против крымских татар новой "подло скрытой депортацией"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия делает все, чтобы и дальше вытеснять крымских татар со своей родной земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время вечера -реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины.

«В 2014-м, незадолго до 70-й годовщины депортации уже постсоветская, но так же авторитарная Россия аннексировала украинский Крым. Тысячи крымских татар поневоле вынуждены вновь покидать родные дома», - отметил он.

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«Оккупанты делают все, чтобы и дальше вытеснять свободолюбивый народ со своей родной земли. Что это как не новая необъявленная, подло скрытая депортация?», - отметил глава государства.

«Запрет на деятельность Меджлиса в Крыму, который осудил Международный Суд ООН; аресты и пытки, притеснения этнических украинцев и крымских татар, бесследное исчезновение людей – это лишь отдельные штрихи к портрету временной преступной самопровозглашенной так называемой крымской «власти», - добавил президент.

***18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымских татар, а также как День борьбы за права крымскотатарского народа.