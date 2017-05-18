Сегодня вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа (видео)

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымских татар, а также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

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Именно в этот день в 1944 году началась операция по депортации крымских татар. Во время главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 тыс.14 человек. Кроме того, 6 тыс. мобилизованных военкоматами в течение апреля-мая крымскотатарских юношей отдельно отправлено на наряды Главного управления формирования резервов в Гурьев (Атырау, Казахстан), Куйбышев и Рыбинск, а еще 5 тыс. крымских татар сослали на работы в лагеря треста «Московуголь».

По данным Украинского института национальной памяти, всего по Крыму за первые два дня изгнаны 191,44 тыс. лиц. Отдельно 5989 человек, обвиненных в сотрудничестве с немцами, и прочего «антисоветского элемента» арестованы во время депортации. Они попали в Гулаг и в дальнейшем не учитывались в общих сводках о изгнанников.

Депортация крымскотатарского населения началась в 3 часа утра 18 мая 1944 года и завершилась, в основном, 20 мая. К операции было привлечено 32 тыс. сотрудников НКВД. Депортированным давалось на сборы от нескольких минут до получаса, разрешалось брать с собой личные вещи, посуда, бытовой инвентарь и провизию в расчете до 500 кг на семью. В реальности же удавалось собрать в среднем 20-30 кг вещей и продуктов, абсолютное большинство имущества оставалась и была конфискована государством. Зафиксированы многочисленные случаи мародерства. В течение двух дней крымских татар свозили машинами до железнодорожных станций Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, откуда эшелонами отправляли в Узбекистан и соседние районы Казахстана, Таджикистана и в некоторые регионы РСФСР.

В результате депортации погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половина - это дети до 18 лет. В Украине депортации крымскотатарского народа признали геноцидом.