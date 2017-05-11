Совет ЕС обнародовал решение об одобрении безвиза для Украины
Решение Совета ЕС уже обнародовано.
Совет Европейского Союза обнародовал решение об одобрении безвиза для Украины. Его текст обнародован на сайте Совета ЕС.
"Принятие положения о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между народами Украины и ЕС", - говорится в сообщении.
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Также в решении говорится, что Совет ЕС сможет пересмотреть механизм безвиза в случае, если с Украиной будут существовать серьезные проблемы миграции и безопасности.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что 17 мая отправится в Страсбург для участия в церемонии подписания безвиза для Украины.