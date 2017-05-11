Совет ЕС обнародовал решение об одобрении безвиза для Украины

Совет Европейского Союза обнародовал решение об одобрении безвиза для Украины. Его текст обнародован на сайте Совета ЕС.

"Принятие положения о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между народами Украины и ЕС", - говорится в сообщении.

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Также в решении говорится, что Совет ЕС сможет пересмотреть механизм безвиза в случае, если с Украиной будут существовать серьезные проблемы миграции и безопасности.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что 17 мая отправится в Страсбург для участия в церемонии подписания безвиза для Украины.