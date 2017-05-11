Безвиз для Украины подпишут 17 мая - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 17 мая отправится в Страсбург для участия в церемонии подписания безвиза для Украины. Об этом говорится в обращении президента в связи с решением Совета ЕС об одобрении законодательного предложения о введении безвизового режима для граждан Украины.

Порошенко констатировал, что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые путешествия.

«17 мая в Страсбурге в здании Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства», - заявил он.

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Президент напомнил, что решение опубликуют в Официальном журнале Союза – и через двадцать дней оно вступит в силу. Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами - членами Европейского Союза.

Соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе без обсуждения в рамках заседания непрофильного Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Как известно, когда против решения не выступает ни одно государство - член ЕС, для ускорения процедуры оно может быть вынесено для одобрения на непрофильный Совет ЕС.