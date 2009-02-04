Черновецкому напоминают историю США и анекдот о ложечке

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей Киева будут обжалованы в суде. Об этом во время эфира на телеканале «Рада» заявил один из лидеров Блока Кличко в Киевраде, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

По словам депутата, в его общественные приемные постоянно обращаются люди, которые не понимают, за что они будут платить большую цену. Именно нарушение принципов прозрачности формирования тарифов, по убеждению Андриевского, и является основанием признания инициативы Черновецкого незаконной. По словам политика, сегодня этот вопрос активно прорабатывают юристы его политической силы.

«Я хотел бы напомнить Черновецкому историю возникновения независимости Соединенных Штатов, - сказал во время эфира Дмитрий Андриевский. – Она началась в 18-м столетии из так называемого гербового сбора, внедренного Великобританией, когда в метрополии закончились деньги. Налогами облагалось все – от печати газет до торговых соглашений. Конечно, что это вызвало у колоний возмущение, и британцы отменили этот налог. Но доверие к метрополии было подорвано, как в анекдоте «ложечка нашлась, а осадок остался».

По мнению Андриевского, безжалостная по отношению к Киеву и киевлянам политика Черновецкого свидетельствует об одном: действующий мэр даже сам не верит в то, что его опять могут переизбрать. Именно поэтому он применяет «тактику выжженной земли», облагая жителей столицы фантастическими поборами и окружая непрозрачными коммунальными предприятиями.