Участники "нормандского формата": согласование "дорожной карты" по Донбассу продолжается

Участники «нормандского формата» будут продолжать интенсивные контакты для согласования «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Такой договоренности достигли дипломатические советники лидеров стран «нормандского формата» во время встречи 6 апреля в Минске, сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства.

«Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках Нормандского формата с целью согласования «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей», - подчеркивается в сообщении.

Также во время встречи отдельный акцент был сделан на обеспечении безопасных условий деятельности Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Донбассе и предоставлении беспрепятственного доступа ко всем оккупированным территориям.

Отмечается, что российскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей миссии. Отмечалось, что СММ ОБСЕ должна иметь все возможности для полноценного выполнения своего мандата.

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Украинская сторона отметила, что последние шаги России и поддерживаемых ею боевиков на Донбассе, в частности, фактическая экспроприация украинских предприятий и признание незаконных документов, противоречат Минским договоренностям и угрожают всему процессу урегулирования.

Как известно, 6 апреля в Минске состоялась встречи помощников лидеров "нормандской четверки".