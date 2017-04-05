Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить "Минск" – Порошенко

Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном.

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"Россия продолжает предпринимать шаги для того, чтобы разорвать отношения Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения", - заявил он.

"РФ уничтожает Минские договоренности признанием фейковых документов фейковых стран (так называемых "ДНР" и "ЛНР"), конфискацией украинской собственности на оккупированной украинской территории, введением рублевой зоны и делает другие шаги для того, чтобы официально признать эти территории", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Россия признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР".