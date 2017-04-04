Глава фракции БПП в Раде объяснил Ляшко, что блокирование трибуны сегодня не имеет смысла

Председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов считает, что нет смысла блокировать трибуну Верховной Рады, поскольку президент уже призвал приостановить решение НКРЭКУ по введению абонплаты за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, комментируя блокирование фракцией Радикальной партии трибуны ВР.

Герасимов подчеркнул, что на текущей неделе планируется рассмотрение законопроектов о Конституционном суде Украины и законопроекты, касающиеся транспортных вопросов.

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«Поэтому я считаю, что вопрос с абонплатой, вопрос цен на газ для населения решен, он не является политическим», - отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что «любое блокирование сегодня не имеет смысла», поскольку «нам нужен эффективно работающий парламент».

В то же время фракция Радикальной партии продолжает блокирование трибуны, а лидеры фракций выступают не с трибуны, а со своих рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе и населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По мнению некоторых экспертов, новая методика расчета приведет к росту значения абонплаты для тех категорий потребителей, которые пользуются газовыми плитами и не имеют счетчиков, а также она позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

Президент Украины Петр Порошенко выступил с требованием приостановить решение по введению абонплаты за газ.

Как стало известно уже после начала заседания ВР, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), прекратит действие своего решения о введении абонплаты за газ 10 апреля.