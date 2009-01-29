Яценюк выступит с докладом в Давосе на Украинском ланче

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК во время Украинского ланча, который будет проходить в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, будет одним из ключевых докладчиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Во время Украинского ланча будет обсуждаться вопрос о системе международных, экономических и финансовых отношений, которые формируются под воздействием кризиса. Кроме того, речь будет идти об улучшении инвестиционного климата в Украине и о развитии отношений Украины с Россией и Западом в условиях кризиса, а также о путях создания стабильной политической ситуации в Украине. Участники ланча будут определять концепцию дальнейшего экономического развития Украины с учетом новых рисков и новых возможностей.

Украинский ланч состоится 30 января. Модератором дискуссии будет экс-комиссар ЕС по внешним связям, канцлер Оксфордского университета, сопредседатель Международной кризисной группы (International Crisis Group) Крис ПАТТЕН.

Кроме А.ЯЦЕНЮКА запланированы выступления инвестора и филантропа Джорджа СОРОСА и известного колумниста газеты New York Times Томаса ФРИДМАНА.

В Украинском ланче примут участие свыше 200 представителей ведущих мировых компаний, политики и общественные деятели из Украины, России, США, Германии, Франции и других стран, представители украинских и международных СМИ.

Как известно, Всемирный экономический форум проходит в Давосе (Швейцария) с 29 января по 1 февраля.