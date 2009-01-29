Луценко не хочет видеть в Президентах симпатичного парня или девушку

В феврале текущего года состоится съезд партии «Вперед, Украина!», поскольку деятельность “Народной самообороны” как повстанческого и протестного, но не очень структурированного общественного движения, завершена.

Об этом в интервью газете “Сільські вісті” (№ 9 (18295) от 29 января 2009 года) заявил лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, во время съезда будет проведен ряд организационных изменений. “То есть, будет создана полноценная политическая сила, у которой будет свой председатель, свои секретари, начнется возобновление структурированных ячеек на местах. Мы переходим к стадии партийного строительства и разработки своей собственной политической программы”, - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что просто поддерживать единство демократов на данный момент уже мало, и нужно находить выход из экономической катастрофы.

«С другой стороны, я лично выступаю противником раздробления демократов через создание очередных партий. Поэтому, несмотря на наши замыслы относительно собственного усиления, мы и в дальнейшем будем наращивать сотрудничество со всеми, кто исповедует большинство наших идеалов», - сказал он.

В частности, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, речь идет как о БЮТ, так и о здоровой части «Нашей Украины» и других силах, с которыми можно находить общий язык.

В то же время он отметил, что “делать проекты в стиле “новых мессий” не собирается. “Мне кажется, люди, по крайней мере, нормальные люди, должны делать выводы. Мало избрать Президентом хорошего человека, нужно избрать того, кто будет для государства хорошим руководителем. И сегодня, с моей точки зрения, ответ лежит в такой плоскости: мы не имеем права избирать отдельного, классного, умного, симпатичного парня или девушку. Должны избрать лидера команды. Как по мне, то это главный урок президентства Виктора ЮЩЕНКО”, - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.