Путин против вмешательства в экономику и роста военных расходов

Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает против излишнего протекционизма и чрезмерного вмешательства государства в экономику.

Выступая в среду на Давосском экономическом форуме, Путин заявил, что "слепая вера во всемогущество государства" и "чрезмерное вмешательство в экономическую жизнь со стороны государства" являются ошибками.

"Да, усиление его роли в условиях кризиса - это естественная реакция на провалы рыночного регулирования, однако вместо того, чтобы заниматься совершенствованием этих механизмов, появился соблазн максимально расширить непосредственное участие государства в экономике", - сказал российский премьер.

Владимир Путин также против наращивания военных расходов в ущерб решению социально-экономических проблем. По его словам, милитаризация не является для государств панацеей от экономического кризиса.

"На первом этапе это, безусловно, приведет к созданию новых рабочих мест. На первый взгляд, чем не вариант борьбы с кризисом и безработицей?", - отметил премьер.

"Возможно, в краткосрочной перспективе подобная мера и даст какой-то эффект, но в действительности милитаризация не помогает решать проблемы, а лишь загоняет их вглубь, выжимая из экономики огромные финансовые и материальные ресурсы, которым можно было бы найти гораздо лучшее применение ", - сказал Путин.

Мировая экономика при выходе из кризиса после нынешнего обвального падения цен на энергоресурсы может столкнуться с их нехваткой, считает российский премьер.

"Нынешнее обвальное падение цен может привести к росту нерационального потребления ресурсов", как следствие сократятся инвестиции в энергосбережение и альтернативные источники энергии, а в нефтедобыче последует спад. Далее последует неизбежный рост цен.

"На этапе выхода из кризиса глобальная экономика может столкнуться с банальной нехваткой, например, энергетических ресурсов, оказаться под угрозой обесточивания будущего роста", - предостерег российский премьер.

"Единственный путь обеспечения подлинной глобальной энергетической безопасности - формирование взаимозависимости, в том числе на основе обмена активами без какой-либо дискриминации или двойных стандартов. Такая взаимозависимость и порождает реальную взаимную ответственность всех", - считает Путин.

Полный текст выступления на сайте правительства РФ