Пашинский объяснил, почему в Раде не рассматривают законопроект об оккупированных территориях (видео)

Как он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", законопроект предусматривает введение такого понятия как "временная граница Украины" и создание фильтрационных лагерей.

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Пашинский считает такие нормы неприемлемы: "У нас есть одна границу Украины, это государственная граница".