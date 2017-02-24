Пашинский объяснил, почему в Раде не рассматривают законопроект об оккупированных территориях (видео)
12:27, 24 февраля 2017Политика
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Народный депутат Украины от "Народного фронта" Сергей Пашинский раскритиковал проект закона об оккупированных территориях Украины. По его словам, он содержит ряд антигосударственных норм.
Как он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", законопроект предусматривает введение такого понятия как "временная граница Украины" и создание фильтрационных лагерей.
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Пашинский считает такие нормы неприемлемы: "У нас есть одна границу Украины, это государственная граница".
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