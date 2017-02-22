"У нас войны нет, у нас есть АТО": Кравчук назвал главную ошибку нынешней украинской власти

"Я считаю, что самой важной или самой серьезной ошибкой украинских властей является то, что до сих пор не принят закон, который бы регламентировал наши отношения с оккупированными территориями. Какими они должны быть, какой должен быть формат, кто должен контролировать. То есть законом должны быть определены все абсолютно конкретные шаги. Происходит странное дело. Мы воюем. На всех форумах, во всех речах наши руководители, и не только наши, говорят о том, что у нас война и Россия агрессор. А когда мы садимся за стол переговоров или подписываем документы, то у нас войны нет, у нас есть АТО. Это совсем другая юридически правовая формула. Последствия такого статуса совершенно другие, чем последствия агрессии или войны. Поэтому в ближайшее время, если наши политические силы, наши государственники являются серьезными и ответственными, они должны принять закон об оккупированных территориях. Проекты таких документов в парламенте есть, их надо рассмотреть и принять в ближайшее время, иначе это закончится конфликтами", - цитирует Кравчука 112.ua.

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Напомним, Кравчук считает, что минский переговороный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе слишком сложен и не решит главный вопрос - сохранение территориальной целостности Украины.