Власть обвинили в затягивании рассмотрения законопроекта об оккупированных территориях

Об этом говорится в заявлении "Украинского объединения патриотов – УКРОП", обнародованном на официальном сайте партии.

«Власть в очередной раз продемонстрировала безразличие к голосу тысяч людей, которые два дня назад пикетировали Верховную Раду с требованием принять соответствующие документы. Мы считаем это ничем иным, как затягиванием времени и попыткой «заговорить» проблему в ожидании того, что тема «погаснет», – говорится в тексте заявления.

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Но такой расчет власти – неправильный и опасный, отмечают в УКРОПе. Ведь украинцы переплачивают за уголь с оккупированных территорий из-за так называемой ценовой формулы «Роттердам+», спонсируя отдельных олигархов и чиновников, которые реализуют различные торговые схемы. «Недовольство украинцев тем, что высшие государственные чиновники обогащаются на крови героев, ежедневно только растет», – констатировали в партии.

Представители «Украинского объединения патриотов» призвали парламентские политические силы забыть о политических и экономических интересах и встать на защиту интересов людей. «Мы требуем безотлагательной проработки законопроекта о временно оккупированных территориях профильным комитетом и рассмотрения его в парламенте. Нужно понимать, что затягивание времени не вынудит участников блокады оставить свои посты. Зато редуты могут появиться у Верховной Рады», – говорится в тексте заявления.