Львовский горсовет призвал Раду, Кабмин и президента прекратить торговлю с оккупированными районами Донбасса (документ)

За соответствующее решение 9 февраля проголосовали 35 депутатов. Проект обращения в начале пленарного заседания зачитал депутат из «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Иван Гринда.

В документе депутаты выразили поддержку инициативам ветеранов – участников боевых действий в АТО, которые начали блокаду торговли с террористами в Луганской и Донецкой областях. Также народные избранники отметили, что, с учетом гуманитарной катастрофы, которую переживает мирное население на востоке Украины, все гуманитарные грузы в сопровождении представителей ОБСЕ и Красного Креста должны беспрепятственно поступать к гражданам нашего государства. Движение остальных товаров и коррупционные схемы, благодаря которым фейковые «республики», контролируемые Кремлем, наполняют свои бюджеты и финансируют войну, должны быть заблокированы.

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«Считаем, что в условиях, когда война, развязанная Российской Федерацией против Украины, продолжается, торгово-экономические отношения, в результате которых боевики отправляют на подконтрольные Украине территории свои товары, должны быть прекращены. Поэтому считаем торговую блокаду эффективным способом влияния на боевиков и их российских кураторов», – говорится в обращении Львовского городского совета.

Львовские депутаты также требуют принять меры по усилению контроля над перемещением лиц через временно оккупированную территорию и провести масштабное расследование о предоставлении разрешений на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса на территорию Украины. Кроме того, народные избранники призывают прекратить преследования ветеранов добровольческих батальонов, которые начали блокаду торговли с террористами.

«Мы, депутаты Львовского городского совета, представляем интересы громады области, из которой были мобилизованы тысячи людей на борьбу с агрессором. Навязанный Россией вооруженный конфликт на востоке Украины унес до двух сотен жизней наших земляков. Мы не можем оставаться в стороне, когда для одних война – это борьба за свое государство, а для других – циничный бизнес», – говорится в обращении.