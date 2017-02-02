Порошенко заявил, что больше всего отмены антироссийских санкций хочет он сам

Об этом Порошенко рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

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"Знаете, кто хочет снятия санкций (с России – ред.) больше всех? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, чтобы Украина могла восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Поспешное смягчение санкций только укрепило бы российскую агрессию против Украины – и поставило бы всю Европу под угрозу. Кто знает, где еще Путин захочет помочь русскому меньшинству. В Прибалтике? В Болгарии? Или может быть в Германии? С жестоким нарушением международного права мириться никогда нельзя", - заявил Порошенко.

При этом он выразил уверенность, что антироссийские санкции все-таки работают.

"Россия платит высокую цену за свою агрессию. Уровень жизни значительно снизился, российская валюта обесценивается. Санкции это то, что удерживает Путина за столом переговоров и вынудят его соблюдать мирные минские соглашения в полном объеме", - рассказал Порошенко.