Накануне голосования резолюции по Израилю Нетаньяху звонил Порошенко и Гройсману - СМИ

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На ровном месте: почему Украина поссорилась с Израилем".

Отметим, голосование в СБ ООН состоялось 23 декабря, резолюция №2334, которая содержит требование к Израилю немедленно прекратить строительство поселений на спорных палестинских территориях, была принята 14 голосами при одном воздержавшемся.

По данным издания, накануне рассмотрения резолюции СБ ООН по Израилю Беньямин Нетаньяху попытался изменить позицию Украины. В частности, в телефонном разговоре он обсудил этот вопрос с Владимиром Гройсманом.

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Впрочем, официально в Кабмине эту информацию подтвердить отказываются. Источники РБК-Украина в Верховной Раде также сообщили, что израильский премьер пытался дозвониться и Петру Порошенко, но поговорить с президентом Украины так и не смог.

В то же время ряд израильских СМИ распространили информацию, что Украина проголосовала за резолюцию СБ ООН по Израилю после телефонного разговора Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Однако в Администрации президента эту информацию комментировать не стали.

Напомним, после голосования в СБ ООН по Израилю Нетаньяху отменил визит Гройсмана в страну и запретил членам своего кабинета общаться с украинскими министрами. Также посла Украины Геннадия Надоленко и диппредставителей других стран, поддержавших резолюцию, вызвали в МИД Израиля.