Аваков об "антиизраильском" голосовании Украины в Совбезе ООН: странно и необдуманно

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

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«Голосование против Израиля в ООН выглядит странно и необдуманно. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина», - написал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН за резолюцию, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В резолюции отмечается, что политика Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию.