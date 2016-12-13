Спасение ассоциации Украина-ЕС: Евросоюз может согласиться с требованиями Нидерландов

Евросоюз готов согласиться со всеми требованиями Нидерландов, которые бы позволили спасти соглашение об ассоциации с Украиной, говорится в сюжете ТСН.

Ибо, по словам дипломатов, на которых ссылается агентство Reuters, позиция Нидерландов такова – или ЕС соглашается, или Нидерланды отказываются от ратификации.

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Одно из требований – ЕС должен заявить, что соглашение об ассоциации с Украиной не означает дополнительных обязательств безопасности или финансового характера. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Григорий Жигалов. Также Нидерланды требуют признать, что соглашение не будет предоставлять украинцам право свободно жить и работать на территории ЕС.

Один из наиболее противоречивых пунктов – он и до сих пор не согласован – касается возможного членства Украины в ЕС. Сейчас политики ищут слова, которые бы были с одной стороны достаточно однозначными, с другой — в будущем не закрывали двери Евросоюза перед Украиной. Но смысл такой – соглашение об ассоциации не означает будущего членства Украины в ЕС.

Черновик заявления до сих пор обсуждается, постоянно меняется. Финальный вариант документа, на котором остановятся лидеры ЕС, должны обнародовать в четверг, 15 декабря.

Тем временем Европарламент отложил рассмотрение безвиза для украинцев на февраль.