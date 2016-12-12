В Европарламенте спрогнозировали голосование за предоставление Украине "безвиза" 1 февраля
В случае положительного завершения межинституциональных переговоров относительно предоставления Украине безвизового режима Европейский парламент может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года.
Об этом говорится в повестке дня на сайте ЕП.
В графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, написано «01/02/2017».
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Как сообщалось, в четверг, 15 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование относительно так называемого механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Утверждение в ЕС этого механизма является условием для дальнейшего решения вопроса относительно предоставления Украине безвизового режима.
После этого между Европейским парламентом, Советом ЕС и председательствующей в ЕС страной должны начаться межинституционные переговоры.